Губернатор исполнил мечту свердловчанок о закулисье цирка

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Государственного совета РФ 27 декабря поучаствовал в акции "Ёлка желаний" - снял с ёлки шарики с желаниями двух свердловчанок побывать в екатеринбургском цирке.

- В преддверии Нового года в московском Кремле появились необычные ёлки. Кроме игрушек на них висят бумажные гирлянды с желаниями. Берёшь один шарик, а в нем мечта человека, которому в эти предпраздничные дни особенно нужно чьё-то внимание. Перед сегодняшним заседанием Госсовета, проведённым Президентом России, никто мимо такой елочки, уверен, не смог пройти. Мне выпала возможность исполнить несколько желаний наших маленьких и взрослых земляков. Знаю, что такие акции проводятся повсеместно, и в Свердловской области тоже. Отлично придумано! - написал губернатор на своей странице в Instagram.

36-летняя Вероника Гаитова и 18-летней Анастасия Виндбойтель сейчас находятся на реабилитации в Верх-Нейвинском научно-практическом социально-педагогическом объединении "Благое дело". Их мечта сбылась очень быстро. Уже второго января они посетили новогоднее шоу в екатеринбургском цирке. Об этом "РГ" рассказали в Департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В праздничную программу вошли традиционная клоунада, номера воздушных гимнастов и выступления дрессированных животных, пропуск в закулисье цирка, возможность покормить некоторых зверей и сфотографироваться со змеей.

- Я впервые держала на себе змею. Она, конечно, была очень тяжелая, но я выдержала это испытание, все оказалось очень весело и совсем не страшно, - поделилась впечатлениями Вероника Гаитова.