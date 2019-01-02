В Магнитогорске из-под завалов извлекли тела 13 погибших

Спасатели извлекли из-под завалов обрушенного подъезда в доме в Магнитогорске тела еще двух человек. Таким образом, на текущий момент число жертв трагедии возросло до 13 человек.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

"Тринадцать погибших, подтверждаем", - цитирует ТАСС слова сотрудника МЧС.

По последним данным, в общей сложности под завалами найдены тела 12 взрослых и одного ребенка, неизвестно местонахождение около 30 человек.

Трагедия в Магнитогорске случилась рано утром 31 декабря. В 10-этажном жилом доме произошел взрыв бытового газа, после которого последовало обрушение одного из подъездов. В зоне обрушения проживали 120 человек.