В Магнитогорске под завалами дома нашли кошку

В Магнитогорске под завалами жилого дома, откуда извлекли тела 21 погибшего, нашли живую кошку.

После того, как животное вытащили спасатели, ее забрали местные жители и увезли в ветеринарную клинику. Об этом сообщает сегодня KP.RU со ссылкой на волонтера Ксению Калугину.

В сообщении говорится, что у питомца разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Сначала у кошки не определялась температура, не было реакции, и ее трясло от холода. Сейчас она остается в ветклинике, где ей прооперировали ухо. Животное пока отказывается от еды.

Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что спасатели обнаружили под завалами живого попугая.