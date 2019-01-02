В Магнитогорске три человека погибли при взрыве "Газели"

Полиция и ФСБ проверяют факт возгорания "Газели" в Магнитогорске, в которой погибли три человека, сообщили в среду в правительстве региона.

- На перекрестке улиц Карла Маркса и Правды в Магнитогорске произошло возгорание автомобиля "Газель", в котором находились три человека. Все трое погибли, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Установлено, что в автомобиле находилось два газовых баллона.

Как сообщили в ГУ МВД региона, по предварительным данным, причина хлопка - неисправность газового оборудования. ЧП произошло возле дома по улице Карла Маркса, 96.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в полиции.