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Рубрика: Экономика

Россияне теперь могут платить налоги авансом

Текст: Юлия Кривошапко
Налоговые платежи за свою собственность - транспорт, землю, недвижимость - теперь можно вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили в силу 1 января.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней.

Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Специально для этого сервис дополнили разделом "Единый налоговый платеж". Оплата производится с помощью банковской карты или на сайте одного из банков, заключивших соглашение с налоговой инспекцией. В личном кабинете будет отображаться не только сумма платежа, но и распределение средств в счет уплаты имущественных налогов, пояснили "РГ" в ФНС.

Налогоплательщикам будет проще "общаться" с налоговиками

Также для авансового платежа можно использоватьэлектронные сервисы "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Заполнить платежное поручение" и "Уплата налогов за третьих лиц" на сайте налоговой. При оплате они предусматривают только возможность перехода на сайт банка,заключившего соглашение с ФНС.

Еще один вариант внесения авансового платежа - визит в отделение банка. Для этого потребуется предварительно сформировать и распечатать расчетный документ на сайте налоговой службы. Важно, что единый платеж может внести не только сам налогоплательщик, но и третье лицо. Например, дети за своих пожилых родителей или родители за своих несовершеннолетних детей.

По действующему порядку гражданам отводится примерно месяц на уплату налогов - квитанции по почте либо в личный кабинет на сайте ФНС приходят до 1 ноября, и к началу декабря они должны быть оплачены. Многие люди по разным причинам заплатить забывают или не успевают. На налоги начинает начисляться пени. В результате задержавшим оплату приходится платить дважды. Сначала сами налоги, а потом, когда платеж уже точно будет занесен в базу данных налоговиков, набежавшие пени.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Новая возможность платить налоги авансом позволит гражданам производить предварительную оплату, не беспокоясь за соблюдение сроков и распределение суммы платежа, подчеркивают в ФНС.

Авансовый механизм будет особенно удобен тем, кто владеет собственностью в разных регионах страны или, к примеру, живет за границей, полагает Наталья Бокова, эксперт компании СКБ Контур. Налогоплательщику будет достаточно внести некоторую сумму на счет Федерального казначейства, а налоговый орган уже сам распределит оплату по объектам налогообложения. Важно помнить, что единый налоговый платеж принимается только в рублях.

Если суммы будет достаточно для уплаты всех налогов, недоимка просто не возникнет. Если средств не хватает, сначала будут зачтены меньшие суммы, причем, это касается не только недоимок по налогам, но и пеней - действует общее правило: сначала списываются меньшие суммы, а затем те, что больше. В этой ситуации гражданам, которые захотят платить налоги авансом, стоит позаботиться о том, чтобы средств, зачисленных на счет Федерального казначейства, хватало для уплаты всех налогов.

В ФНС напоминают, что механизм уплаты налогов авансом - дополнительный сервис для налогоплательщиков. У них остается право оплачивать налоги и привычным способом, после получения налоговых уведомлений.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС НДФЛ и налоговые декларации
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