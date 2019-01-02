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02.01.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Российские олигархи потеряли шесть миллиардов долларов

Текст: Евгений Гайва

Совокупное состояние богатейших россиян за прошедший год уменьшилось на 5,9 миллиарда долларов, согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В список 500 богатейших людей входят 25 россиян. Увеличить свое состояние за прошедший год смогли девять из них, а 16 олигархов потеряли часть капитала. Оценка состояния проведена на основе стоимости акций компаний, в которых предприниматели обладают долями.

Фото: istockphoto.com
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В результате, на первом месте оказался один из владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого оценивается в 19,6 миллиарда долларов. За год он увеличил капитал на 687 миллионов долларов. В мировом рейтинге Потанин занимает 37 место.

На второй позиции по размеру капитала среди российских олигархов оказался совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон с состоянием в 19,4 миллиарда долларов. За год капитал вырос на 2,8 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Михельсон занял 39 место.

На третьей позиции российского рейтинга оказался основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. По итогам года он потерял 146 миллионов долларов, но его капитал составляет 17,9 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Лисин занял 46 позицию.

Экономика Бизнес Крупные компании
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