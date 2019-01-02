Шарапова вышла в 1/4 финала турнира в Шэньчжэне из-за отказа соперницы

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал представительного турнира в китайском Шэньчжене.

Это произошло после того, как в матче 1/8 финала от борьбы отказалась соперница нашей соотечественницы, 17-летняя китаянка Синьюй Ван, которая занимает в рейтинге 309-е место, а на турнир попала по wild card. Произошло это после 1 часа 47 игры при счете 7:6 (7:4), 2:5.

Шарапова пять раз подала навылет, совершив две двойные ошибки. Россиянка сделала три брейка из шести. У Ван накопилось два эйса, восемь двойных и два брейка.

Когда китаянка поняла, что не может продолжить матч из-за травмы бедра, 31-летняя Шарапова подошла к девушке и подбодрила ее: "Ты играла невероятно. Береги себя, хорошо? Будешь так играть - станешь №1, обещаю".

В четвертьфинале Мария Шарапова встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, посеянной в Шэньчжэне под первым номером. Напомним, в прошлом году победительницей турнира стала румынка Симона Халеп.