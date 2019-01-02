СМИ: Задержанного в Москве американца уволили из морпехов за воровство

The Washington Post приводит подробности биографии 48-летнего гражданина США Пола Уилана, который накануне был задержан в Москве по обвинению в "акте шпионажа". Газета пишет, что бывший военный служил в американской морской пехоте с 1994 года, но спустя четырнадцать лет был уволен из-за нескольких нелицеприятных инцидентов.

По данным издания, которое получило доступ к досье Уилана, он дослужился до звания штаб-сержанта, дважды принимал участие в операциях в Ираке - в 2004-м и 2006 году. Однако затем морпех "был уволен за плохое поведение в связи с несколькими эпизодами, связанными с обвинениями в воровстве".

До сих пор Пол Уилан занимал пост директора по вопросам глобальной безопасности в компании BorgWarner, которая базируется в штате Мичиган и занимается "поставками автомобильных комплектующих". С 2007 года он регулярно посещал РФ, владеет русским языком "на базовом уровне".