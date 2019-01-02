Трамп ожидает снижения цен на бензин в США в 2019 году

Президент США Дональд Трамп ожидает дальнейшего снижения цен на бензин в стране. Об этом он по традиции сообщил в своем микроблоге Twitter, который, как отмечают эксперты, во многом стал инструментом влияния хозяина Белого дома на рынок углеводородов.

"Цены на бензин низкие, и в этом году ожидается дальнейшее снижение. Это будет отлично", - написал Трамп.

Правда, с ним согласны далеко не все подписчики.

"Снижение цен на бензин на заправке - очень плохой знак для нашей экономики", - считает Гери Берк. Другие пользователи пишут, что все дело в скидках и в мировой конъюнктуре. "Трамп не сделал мой или ваш газ дешевле. Трампа в отставку!" - заключает Грег Йетс. Комментаторы из Луизианы возмущаются, что нефтяная отрасль штата "лежит в руинах", а уровень безработицы среди местных нефтяников растет.