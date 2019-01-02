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02.01.2019 10:02
Рубрика: Общество

У россиян появились дополнительные дни отпуска

Текст: Марина Гусенко, Ирина Невинная
С Нового года у россиян появятся дополнительные отпуска "специального назначения" - работодатели должны будут отпускать своих работников на диспансеризацию и оплачивать им этот день.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Такое положение дел зафиксировано в поправках в Трудовой Кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.

В них говорится, что большинству работающих один день за счет работодателя для прохождения диспансеризации положен один раз в три года. А людям предпенсионного возраста - да дня, и не раз в три года, а ежегодно.

Фото: Сергей Куксин
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Для того, чтобы воспользоваться правом, работникам нужно будет писать заявление на имя работодателя.

Поправки в Трудовой Кодекс направлены на увеличение доступности всеобщей диспансеризации для работающих людей. До вступления в силу закона, законодательством были предусмотрены лишь
обязательные медосмотры для некоторых категорий работников - образования, здравоохранения, торговли, водозаборов, пищевых производств, людей чья работа связана с источниками повышенной опасности.

По словам доктора медицинских наук, профессора, эксперта Лиги здоровья нации Мехмана Мамедова, диспансеризация дает возможность оценить основные параметры физического состояния людей.

При прохождении диспансеризации можно выявить факторы риска ряда заболеваний, а также - наличие скрытых заболеваний у человека. Если таковые обнаружились, человека направят на дополнительные обследования.

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- Если предпенсионеру положено два свободных дня, имеет ли он право их "разбить"?

Действительно, это важно. Ведь, например, некоторые специалисты в поликлинике могут работать не каждый день, и чтобы попасть к такому доктору на прием, приходится подстраиваться под его график.

"Вопрос предоставления указанных дней для прохождения диспансеризации по частям следует решать работником и работодателем в каждом конкретном случае в зависимости от сложившейся ситуации и с учетом интересов каждой стороны", - пояснили в Минтруда. То есть, по сути, работник имеет право распорядиться свободными днями по своему усмотрению, но должен получить согласие руководства

- Как отчитываться пред работодателем за дни диспансеризации?

Документально подтверждать, что человек провел день в поликлинике, не требуется.

"Предоставление работником подтверждающих документов об использовании предоставленного освобождения от работы по назначению Трудовым кодексе не предусмотрено", - сообщили в Минтруде.

Общество Здоровье Вступают в силу в январе 2019 года Трудовое законодательство
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