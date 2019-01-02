Ученые рассказали, к чему приведет месяц без алкоголя

Исследователи из Университета Сассекса провели эксперимент с целью выяснить, как воздержание от алкоголя в течение 30 дней влияет на самочувствие. В акции приняли участие около 800 периодически выпивающих добровольцев.

Полный отказ от спиртного всего на один месяц отразился на здоровье и привычках людей в последующее время, выяснили специалисты. Так, количество "алкогольных" дней в другие месяцы у добровольцев в среднем снизилось с 4,3 до 3,3 в неделю, а объем выпитого уменьшился с 8,6 до 7,1 условного "стакана".

При этом около 90% людей отметили, что у них сократились расходы на спиртное и различные закуски к нему. Около 70% людей сообщили об улучшении качества сна, снижение веса заметили 58% добровольцев и еще 57% отметили повышение концентрации внимания.

- Простой акт отказа от алкоголя на месяц помогает людям пить меньше в долгосрочной перспективе: к августу люди рассказали об одном дополнительном "сухом" дне в неделю. Существуют также значительные немедленные выгоды: девять из десяти человек экономят деньги, семь из десяти спят лучше и трое из пяти худеют, - заключил доктор Ричард де Виссер.

Сообщается, что эксперимент проводился в течение января 2018 года. Эффект от воздержания оценивался до конца прошлого года.