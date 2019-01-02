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02.01.2019 17:17
Рубрика: Спорт

Уcтюгов стал третьим в классической гонке с масс-старта на Тур де Ски

Текст: Илья Соболев
Россиянин Сергей Устюгов выиграл "бронзу" в классическом масс-старте на 15 км в рамках четвертого этапа лыжной многодневки Тур де Ски, проходящего в немецком Оберсдорфе.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Характер этой гонки предопределил сильнейший снегопад, который шел стеной всю гонку. Вот почему участники прошли плотным строем практически всю дистанцию: пытаться уйти в отрыв по таким погодным условиям было совершенно бессмысленно.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa via AP
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На последних километрах в лидеры вышел Сергей Устюгов большую часть гонки отсиживавшийся в глубине пелотона. В первой половине масс-старта Сергей сломал даже палку, но сумел сохранить нужный темп и приверженность верной тактике. Увы, удержать первое место россиянину помешали не самые оптимальные физические кондиции. На финишной прямой Устюгова опередили победитель норвежец Эмиль Иверсен и итальянец Франческо Де Фабиани.

Благодаря в целом удачной гонке Устюгов сохранил второе место в общем зачете многодневки и 12-секундное отставание от лидера норвежца Йоханнеса Клэбо. Третью позицию удерживает еще один наш соотечественник Александр Большунов даже несмотря на финиш на 32-й позиции в масс-старте. Отметим, что Клэбо в 15-километровой "классике" стал девятым.

Устюгов выиграл "бронзу" спринта на "Тур де Ски"
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