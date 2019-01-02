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Умер Крис Кельми

Утраты
    02.01.2019, 21:36
Текст:   Олег Усков
Советский, российский певец и музыкант, участник ряда культовых групп Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье, в своем доме в Ноглаголево. Исполнителю было 63 года.
Фото: Сергей Карпов / ТАСС Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Как передает "Пятый канал", скорая приехала к Кельми на вызов вечером, но музыкант скончался еще до приезда медиков.

Тело певца было доставлено в Наро-Фоминский морг. Причину смерти определит медэкспертиза, передает РИА Новости. Впрочем, известно, что у певца были проблемы с алкоголем.

Крис Кельми, настоящее имя которого Анатолий, родился в 1955 году в Москве. Участник коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", "Автограф". Известен песнями "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву", "Леди Блюз".

Написал музыку к мультфильмам "Пёс в сапогах" и "Парадоксы в стиле рок". В 1976 году в составе "Високосного года" снялся в кинокартине "Шесть писем о бите".

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