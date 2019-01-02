Упрощена процедура прописки в дачном поселке

Вступивший с 1 января в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" разрешил регистрацию по месту жительства в дачных поселках.

Регистрация в садоводческих и огороднических товариществах стала возможна без ограничений в жилых домах. Ими закон автоматически признает все здания, имеющие назначение "жилое", "жилое строение" и расположенные на садовых участках.

Признать жилым можно и садовый дом. К садовым закон отнес все здания с назначением "нежилое", сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания, не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами.

Порядок признания садового дома жилым правительство утвердило в конце прошлого года.

Теперь это производится в упрощенном заявительном порядке: не требуется собирать специальную межведомственную комиссию для оценки дома, достаточно направить в муниципалитет заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 техрегламента о безопасности зданий и сооружений. Его готовит индивидуальный предприниматель или компания, являющиеся членом СРО в области инженерных изысканий.

Названные нормы предъявляют самые общие требования к устойчивости строительных конструкций, пожарной безопасности и инженерной инфраструктуре, которым соответствуют большинство построенных для круглогодичного проживания частных домов. Фактически некоторые пригородные поселки уже и так обретают черты населенных пунктов.

"Закон не связывает напрямую меры поддержки по развитию инфраструктуры садоводческих и огороднических товариществ с установлением возможности строительства жилых домов на садовых участках и возникающим, в связи с этим правом граждан на регистрацию по месту постоянного проживания, - отмечает директор Департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий. - Вместе с этим он предусматривает ряд мер поддержки ведения садоводства и огородничества, которые органы государственной власти и органы местного самоуправления вправе оказывать гражданам, в том числе организовывать в границах территории товариществ снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом".