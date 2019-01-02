В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта

Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя главы управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, служащий ВСУ пытался попасть на территорию народной республики с юга. При отступлении сослуживцы его оставили. У пленного диагностировано переохлаждение, ему оказывают помощь медики.

В ДНР уже допросили военнослужащего, его показания свидетельствуют о том, что власти и вооруженные силы Украины "не заинтересованы в завершении конфликта" на юго-востоке страны.