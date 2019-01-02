В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста

В среду стало известно о диверсии в Пролетарском районе Донецка. Неизвестные подорвали центральную опору железнодорожного моста. К счастью, обошлось без жертв.

О ЧП сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной Донецкой народной республики - его заявление приводит РИА Новости. Оно произошло на стратегически важном объекте: железнодорожный мост ведет по объездному пути от Славянска через Донецк в Мариуполь. Сейчас движение на пострадавшем участке временно заблокировано, специалисты предотвращают дальнейшее обрушение конструкции.

Напомним, что в Донбассе объявлено "новогоднее перемирие", однако то и дело становится известно о новых происшествиях, включая обстрелы, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга.