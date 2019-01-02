В этом году ВКС получат более 100 самолетов и вертолетов

Более 100 новейших и модернизированных самолетов и вертолетов получат в 2019 году военно-воздушные силы ВКС. Тем самым доля современного вооружения и техники ВВС будет доведена до 65 процентов.

Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин. По его словам, по итогам 2018 года в военно-воздушные силы ВКС было поставлено более 100 единиц авиационной техники, включая многоцелевые истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, которые впервые поступили в авиаполк Центрального военного округа на Урале, ударные вертолеты Ка-52, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 различной модификации, учебно-боевые самолеты Як-130 и многие другие типы.

План по налету в 2018 учебном году выполнен в полном объеме, общий налет по сравнению с 2017 годом увеличился более чем на 6 000 часов. Средний налет на летчика составил более 100 часов, на молодого летчика - выпускника 2017 года более 120 часов.

Так же главнокомандующий ВКС отметил, что в 2019 году одними из основных задач, решаемых военно-воздушными силами ВКС, станут: подготовка и участие авиационных экипажей в стратегическом учении "Центр-2019", проведение всеармейского и международного этапов конкурса летного мастерства "Авиадартс-2019", подготовка экипажей к боевому применению по наземным и воздушным целям, к выполнению дозаправки в воздухе, проведение летно-тактических, летно-исследовательских и командно-штабных учений в соединениях и частях ВВС, участие экипажей в Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", акциях "Служба по контракту - твой выбор", международных авиационных салонах и выставках, и в других мероприятиях.