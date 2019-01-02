В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжают готовиться к "потенциальному визиту" в США главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Это подтвердила пресс-секретарь NASA Меган Пауэрс в письме, которое приводит издание Politico. Она также выступила в защиту недавней поездки в Россию директора ведомства Джима Брайденстайна, который подвергся за это критике со стороны некоторых представителей американского истеблишмента.

"Сотрудничество между США и Россией в области космоса уходит в 1970-е годы. NASA всегда приглашало к себе руководителей российского космического ведомства. Следуя этой исторической традиции, директор Брайденстайн в октябре посетил РФ, чтобы принять участие в мероприятиях, связанных с запуском экипажа на Международную космическую станцию. В ответ глава "Роскосмоса" был приглашен в NASA, чтобы посетить наши объекты на территории США и обсудить продолжающее взаимодействие двух стран в космической сфере", - отметила Пауэрс.

Как писала "РГ", ранее в пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили, что госкорпорация и NASA приступили к согласованию поездки Дмитрия Рогозина в США в начале 2019 года, однако ее точные дата и график пока не объявлены.