Новости

В Магнитогорске из-под завалов подняли тело пятилетнего мальчика 18:10
В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение 18:01
Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших 17:50
Житель Магнитогорска чудом спасся от взрыва в гараже 17:29
Семья Михаэля Шумахера сделала заявление в преддверии 50-летия гонщика 17:28
Губернатор исполнил мечту свердловчанок о закулисье цирка 17:20
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы 17:12
Авария в Ленобласти унесла жизни четырех человек 16:51
В Счетной палате высказали мнение о реальных доходах россиян в 2018 году 16:40
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта 16:39
Один человек погиб в ДТП в центре Москвы 16:16
За руль после праздников: как автомобилистам не остаться без прав 16:15
Более 50 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах 16:14
Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис 16:13
В Хибинах снежная лавина накрыла троих лыжников 16:08
Посольство Украины в США возмутил сюжет CNN c российским Симферополем 16:03
Правительство в 2019 году планирует разработать около 50 законопроектов 16:00
На Кубани в ДТП с двумя авто погибли два человека 16:00
Вьетнам получил первую партию танков Т-90С 15:59
Фонд кино подвел итоги кинопроката 15:46
В Красноярском крае запретят продажу оружия на время Универсиады 2019 15:43
Пять россиян вошли в топ-100 вратарей за всю историю НХЛ 15:41
В Магнитогорске остается неопознанным тело погибшей девочки 15:40
Путин поручил найти применение результатам научных исследований 15:34
В Магнитогорске из-под завалов подняли 21 погибшего 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
02.01.2019 18:01
Рубрика: В мире

В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Утром в среду, 2 декабря, на северо-востоке КНДР, примерно в 11 км к востоку от ядерного полигона Северной Кореи в местечке Пхунгери, произошло землетрясение магнитудой 2,8.

Вблизи Курил произошли два землетрясения

Как заявили в Управлении метеорологии Республики Корея, которое и зафиксировало колебания, землетрясение имело природный характер, но все же связано с предыдущими подземными ядерными взрывами, которые проводила КНДР. Скорее всего толчки стали следствием продолжения подвижек породы, которые были спровоцированы мощными ядерными испытаниями.

В сентябре 2017 года Северная Корея произвела в Пхунгери шестой и самый мощный ядерный взрыв, заявив об успешном тесте термоядерного боезаряда. После этого в районе полигона произошло несколько землетрясений, который стали следствием теста. В мае 2018-го Северная Корея провела процедуру демонтажа ядерного полигона в Пхунгери, взорвав инфраструктуру объекта и пригласив понаблюдать за этим иностранных журналистов.

Южная Корея получила образцы грунта с ядерного полигона КНДР
В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
В Магнитогорске из-под завалов подняли 21 погибшего
В Донецке неизвестные подорвали опору железнодорожного моста
В NASA подтвердили подготовку визита Дмитрия Рогозина в США
Двое россиян выиграли в лотерею по 500 млн рублей