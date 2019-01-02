В районе ядерного полигона КНДР произошло землетрясение

Утром в среду, 2 декабря, на северо-востоке КНДР, примерно в 11 км к востоку от ядерного полигона Северной Кореи в местечке Пхунгери, произошло землетрясение магнитудой 2,8.

Как заявили в Управлении метеорологии Республики Корея, которое и зафиксировало колебания, землетрясение имело природный характер, но все же связано с предыдущими подземными ядерными взрывами, которые проводила КНДР. Скорее всего толчки стали следствием продолжения подвижек породы, которые были спровоцированы мощными ядерными испытаниями.

В сентябре 2017 года Северная Корея произвела в Пхунгери шестой и самый мощный ядерный взрыв, заявив об успешном тесте термоядерного боезаряда. После этого в районе полигона произошло несколько землетрясений, который стали следствием теста. В мае 2018-го Северная Корея провела процедуру демонтажа ядерного полигона в Пхунгери, взорвав инфраструктуру объекта и пригласив понаблюдать за этим иностранных журналистов.