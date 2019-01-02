В России меняется порядок налогообложения недвижимости

В новом году в силу вступает ряд изменений, касающихся расчета налога, который платят граждане за свои дома, квартиры и хозяйственные постройки. Тем, кто владеет какой-либо недвижимостью, стоит об этом знать.

В 2019 году к 63 регионам страны, где налог рассчитывают, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта (она ближе к рыночной), добавляются еще семь. Это Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. Там к налогообложению впервые будут привлечены объекты, права граждан, на которые зарегистрированы в упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации и определения инвентаризационной стоимости. Речь идет о садовых, дачных домах, гаражах, хозяйственных постройках площадью более 50 квадратных метров, уточняют в Федеральной налоговой службе.

Также впервые будут обложены налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости, жилые постройки, введенные в эксплуатацию с 2013 года. (По ним не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка). При этом будет применен коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду расчета.

В 14 регионах, где расчет налога, исходя из кадастровой стоимости, будет применяться второй год подряд, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4.

В 21 регионе, где кадастровая стоимость используется для начисления налога третий год подряд, коэффициент составит 0,6.

Что касается регионов, где базой для начисления налога до сих пор служит инвентаризационная стоимость объектов капитального строительства, там для расчета налога эта стоимость будет индексирована на коэффициент-дефлятор 1,481.

Поэтапный переход на расчет налога не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости недвижимости, начался в России в 2015 году. Однако реформа привела к резкому увеличению налоговой нагрузки на собственников. Поэтому были приняты поправки, подразумевающие 10-процентное ограничение роста налога по сравнению с его суммой за предыдущий период. (Это правило действует для регионов, где налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости третий и последующие годы, поясняли в ФНС).

В 2018 году для 18,8 миллиона налогоплательщиков в 28 регионах налоговики уже рассчитали платежи с коэффициентом 10-процентного ограничения роста. В 2019-м, такой порядок расчета будет применен уже в 49 регионах.

Еще одна новая норма касается оспаривания результатов кадастровой стоимости недвижимости. С 1 января, если налогоплательщик сумел доказать, что она неправильная, при расчете налога измененная кадастровая стоимость будет использоваться не с того года, в котором было подано заявление о несогласии с результатами оценки, а с момента, когда ошибочная стоимость начала применяться.

Кстати, начиная с 2019 года, граждане могут подавать документы для расчета имущественных налогов не только в саму налоговую инспекцию, но и через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг.