В России выросла добыча нефти и газа

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2018 году достигла 555,8 миллиона тонн. Это на 1,6% больше по сравнению с 2017-м, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Среди нефтяных компаний заметнее всего увеличила добычу по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) компания "Роснефть" - на 2,6%. Добыча "Татнефти" выросла на 2,1%, компания "Новатэк" увеличила добычу нефти на 1,4%.

Кроме того, у компании "Сургутнефтегаз" добыча за год выросла на 0,6%, у "Лукойла" - на 0,2%.

Россия экспортировала нефть в объеме 257,7 миллиона тонн, что больше показателей 2017 года на 0,3%. Поставки нефти на внутренний рынок составили 291,4 миллиона тонн, на 1,7% больше, чем в 2017-м.

Экспорт сжиженного природного газа из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона вырос в 2018 году на 58,6% к показателям 2017-го.

Производство бензина в России выросло на 0,6%, а дизельного топлива - на 0,9%. При этом, производство мазута снизилось на 9,4%.

В 2018 году в стране было произведено 1,1 триллиона кВт/ч электроэнергии, что на 1,7% больше показателей 2017-го. Производство тепловой энергии в 2018-м уменьшилось до 467,4 миллиона Гкал - на 1,8%.