В Счетной палате высказали мнение о реальных доходах россиян в 2018 году

Реальные доходы россиян почти не выросли в 2018 году, считает председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. Такое мнение он высказал на своей странице в Twitter.

"Счетная палата дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента", - написал Кудрин. Он также добавил, что правительству приходится начинать "с низкого старта".

По оценкам Счетной палаты, доходы населения в прошлом году выросли на 0-0,4 процента. По данным Росстата на ноябрь 2018 года, рост доходов составил три процента в годовом выражении.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин допустил, что инфляция к концу года превысит четыре процента.