Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с новым бразильским президентом Жаиру Болсонару передал ему поздравления и слова приветствия от российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Болсонару в свою очередь поблагодарил Володина и передал слова приветствия Путину. Их беседа состоялась в рамках встречи Болсанару с главами делегаций, которые прибыли в Бразилию для участия в инаугурации нового президента. Володин и Болсанару также смогли обсудить развитие российско-бразильских отношений.

Инаугурация Жаиру Болсонару прошла 1 января. Он одержал победу в первом туре.