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02.01.2019 12:03
Рубрика: Экономика

Вступает в силу ограничение перерасчета налогов на недвижимость

Текст: Юлия Кривошапко
С 1 января меняется порядок перерасчета имущественного и земельного налогов, которые платят граждане.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Вступающие в силу поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают два ограничения.

Во-первых, перерасчет налогов может производиться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления налогового уведомления.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Во-вторых, он вообще не допускается, если приведет к росту платежа. Простой пример: человек владеет загородным домом или земельным участком и в 2018 году полностью заплатил за них налог согласно налоговому уведомлению. Начиная с 2019 года, перерасчет налога, например, в связи с обнаруженной в расчетах кадастровой стоимости дома или участка ошибкой, нельзя будет произвести, если он приведет к росту платежа.

По данным Федеральной налоговой службы, сборы по имущественным налогам за январь - ноябрь 2018 года выросли на 12,1 процента или на 142 миллиарда рублей. По информации на первые числа декабря, граждане заплатили свыше 205,9 миллиарда рублей имущественных налогов. Из них около 49 миллиардов - онлайн.

Экономика Финансы Налоги Вступают в силу в январе 2019 года
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