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WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов

02.01.2019,  
11:22
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Начиная с 1 января 2019 года мессенджер WhatsApp не будет работать на устройствах под управлением платформы Nokia S40. Информация об этом размещена на официальном сайте сервиса.

С минувшего вторника владельцы таких устройств не смогут создавать новые аккаунты и повторно верифицировать существующие.

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По оценкам NetMarketShare, доля платформы Nokia S40 (Series 40) на мировом рынке составляла около 0,06 процента от общего числа устройств. Поскольку в мире используется несколько миллиардов смартфонов, то отрезанными от WhatsApp окажутся несколько миллионов пользователей.

Операционная система Series 40 от Nokia была представлена в 1999 году. По состоянию на 2012 год было выпущено около 1,5 миллиарда смартфонов на базе этой платформы. Затем ее популярность пошла на убыль с одновременным ростом iOS и Android.

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