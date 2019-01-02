WhatsApp прекратит работать на миллионах смартфонов

Начиная с 1 января 2019 года мессенджер WhatsApp не будет работать на устройствах под управлением платформы Nokia S40. Информация об этом размещена на официальном сайте сервиса.

С минувшего вторника владельцы таких устройств не смогут создавать новые аккаунты и повторно верифицировать существующие.

По оценкам NetMarketShare, доля платформы Nokia S40 (Series 40) на мировом рынке составляла около 0,06 процента от общего числа устройств. Поскольку в мире используется несколько миллиардов смартфонов, то отрезанными от WhatsApp окажутся несколько миллионов пользователей.

Операционная система Series 40 от Nokia была представлена в 1999 году. По состоянию на 2012 год было выпущено около 1,5 миллиарда смартфонов на базе этой платформы. Затем ее популярность пошла на убыль с одновременным ростом iOS и Android.