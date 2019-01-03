"Ак Барс" переиграл "Авангард", "Йокерит" победил "Сибирь"

В четверг состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Свои игры провели, в том числе, команды из группы лидеров Западной и Восточной конференции. Идущий третьим на Западе финский "Йокерит" на своем льду принимал "Сибирь" и одержал победу со счетом 4:1.

Уже на седьмой минуте форвард хозяев Алекс Грант реализовал большинство. Гости сумели отыграть одну шайбу в начале второй 20-минутки, когда обе команды имели на игрока меньше - сравнял счет Юкка Пельтола.

Однако дальнейшая игра развивалась по сценарию "джокеров". Еще до второго перерыва Брайан О’Нилл и Никлас Йенсен установили отрыв в две шайбы, а ближе к концу встречи Йон Норман поставил точку в матче. Эта победа стала для подопечных Лаури Марьямяки третьей кряду.

Гораздо более драматично сложилась игра в Казани, где действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" принимал "Авангард". Лидеры Востока устроили настоящую "зарубу" и определили победителя лишь в овертайме - выиграли со счетом 4:3 хозяева.

Уже в первые девять минут команды забросили на двоих три шайбы - на голы игроков "Ак Барса" Никиты Лямкина и Роба Клинкхаммера гости ответили точным броском Тейлора Бека. Во втором периоде "барсы" восстановили отрыв в две шайбы благодаря голу Владислава Кары, но затем пропустили дважды. В концовке второй 20-минутки отличился Евгений Медведев, а за три минуты до окончания основного времени матча перевел игру в овертайм Вилле Покка.

Впрочем, много дополнительного времени командам не понадобилось. Спустя полторы минуты после возобновления игры Иржи Секач забросил решающую шайбу и принес "Ак Барсу" очень непростую победу. "Ястребы", правда, не особенно расстроились: после матча Покка отметил, что его команда так или иначе не уезжает из Казани без набранных очков.