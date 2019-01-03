Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году

Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики. Важнейшим фактором для самочувствия рубля неизбежно будет санкционная угроза.

Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Основным негативным фактором влияния на национальную валюту останется риск дальнейшей реализации и усиления западных санкций, отмечает он. Санкционные риски, по его словам, будут превалирующими для инвесторов в процессе оценки российских активов. "В обозримой перспективе мы не ожидаем значительной нейтрализации геополитических угроз и полагаем, что санкционное давление на РФ в 2019 году будет нарастать", - говорит эксперт.

Фактором давления на рубль в 2019 году также будут ужесточение монетарной политики развитых стран и усиление торговых противоречий между США и Китаем, говорит Покатович. При этом нефтяной рынок может стать фактором как наиболее существенной поддержки рубля, так и его ослабления, продолжает эксперт. При пессимистичном сценарии для нефтяных цен, который предполагает их снижение в следующем году до 40-50 долларов, курс доллара может подняться и до 75 рублей, полагает Покатович. Однако по базовому сценарию цены на нефть в 2019 году все же увеличатся до 70 долларов, уточняет эксперт.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, курс российской валюты по итогам 2019 года составит 67 рублей за доллар. Прогноз основан на предпосылке о том, что инфляция к концу года вернется на значения около четырех процентов и что ЦБ не будет снижать ключевую ставку в 2019 году, уточняет она. В целом же диапазонфундаментального курса на 2019 год составляет 60-70 рублей за доллар, и он будет находиться ближе к верхней границе этого коридора с возможным его пробитием в случае внешних негативных эффектов, предупреждает Орлова.

Самый важный фактор, который будет влиять на динамику курса в начале года, - это возврат Банка России к покупкам иностранной валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, говорит Орлова. Первый квартал может стать весьма волатильным для рубля, считает Покатович. С одной стороны, основной негатив может быть сформирован новой волной активизации санкционной риторики со стороны США после окончания действия "санкционной отсрочки", говорит аналитик. С другой стороны, по мнению Покатовича, в первые три-четыре месяца 2019 года нефтяные цены могут вернуться к росту. По его прогнозу, в январе-марте курс российской валюты составит 64,9-68,2 рубля за доллар.