Apple предупредила о замедлении темпов продаж iPhone

Глава компании Apple Тим Кук предупредил инвесторов о замедлении темпов продаж iPhone.

Негативные явления связаны с трениями в американо-китайских отношениях в торговой политике, рассказал топ-менеджер в интервью телеканалу CNBC.

Ожидается, что за последний квартал корпорация заработает около 84 миллиардов долларов. Ранее специалисты прогнозировали, что доход составит от 89 до 93 миллиардов долларов.

По словам Кука, в некоторых странах не очень активно покупали новые модели iPhone, что также отразилось на прибылях компании. Руководитель Apple не стал называть государства, в которых новинки компании не пользовались особой популярностью у пользователей.