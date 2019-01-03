Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса"

Серьезно пришлось поволноваться пассажирам лайнера южнокорейской авиакомпании-лоукостера Jin Air, которые вынуждены были во время полета сидеть в кислородных масках. Это время находившиеся на борту люди описали как "минуты ужаса”, отметив, что успели мысленно приготовиться к самому худшему.

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 1 января с самолетом Boeing-737 компании Jin Air, который с 181 пассажиром на борту совершал полет по маршруту LJ 231 Инчхон (Сеул) - Саппоро (Япония).

Когда самолет уже приступил к снижению для начала посадки, сработал датчик, который показал резкое падение давления воздуха в салоне. Согласно предусмотренной инструкции, командир воздушного судна принудительно "выбросил" кислородные маски, которые находились над сидениями каждого из пассажиров, попросив всех надеть эти маски. При этом экипаж не смог объяснить причин возникновения экстренной ситуации, так как никто не мог понять, почему сработал датчик. В итоге перепуганные пассажиры надели маски и сидели так около десяти минут, после чего им разрешили снять их.

Через полчаса после этого лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Машина была немедленно отправлена на проверку. Есть подозрения, что имели место неполадки в работе датчика, который почему-то сработал как при разгерметизации.

Пассажиры же признают, что "пережили минуты ужаса" и мысленно "приготовились к самому худшему". Никто из пассажиров не пожаловался на недомогание, но, по словам сотрудников авиакомпании, пара людей выглядела не очень хорошо, хотя отказалась от медицинской помощи.

В Jin Air пообещали выявить причины инцидента и принять меры, чтобы аналогичная ситуация не повторилась.

Стоит отметить, что многие тут же вспомнили инцидент, который произошел с другим лайнером Jin Air в 2016 году. Тогда в самолете, следовавшем по маршруту Сеул - Себу (Филиппины), оказалась не до конца закрытой дверь. Хотя датчик сработал, указывая на проблему, но пилоты посчитали, что прибор опять выдал ложное предупреждение, что бывало до этого неоднократно.

Самолет взлетел, но вынужден был вернуться в аэропорт, так как из салона с большим шумом стал выходить воздух. Многие из находившихся на борту 158 пассажиров пожаловались на головную боль и боль в ушах, что было обусловлено резким падением давления воздуха. Особенно досталось тем, кто сидел рядом с дверью. Министерство транспорта Кореи тогда оштрафовало авиакомпанию на 600 млн. вон (около 500 тысяч долларов).