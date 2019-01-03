Новости

Составлен рейтинг самых частых проблем водителей 11:32
Курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года 11:31
В России создадут университет для обучения роботов 11:30
Спасатели извлекли из-под завалов 38 жертву взрыва в Магнитогорске 11:30
Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса" 11:23
Видео: "Властелин колец" превратился в ситком эпохи VHS 11:20
Тим Кук не боится ехать в Китай после ареста директора Huawei 11:20
Число жертв в Магнитогорске увеличилось до 38 11:10
ФСБ не располагает дополнительной информацией о задержанном шпионе США 11:05
Семьи погибших при взрыве газа в Магнитогорске получат миллион рублей 11:03
Жителям уцелевших подъездов в Магнитогорске разрешат забрать вещи 10:58
Подсчитан автомобильный трафик по Крымскому мосту в 2018 году 10:57
Украина выслала белорусского журналиста 10:55
В ДТП с автобусом под Тулой пострадали семь человек 10:55
Дроздов рассказал о самочувствии после госпитализации 10:42
В Москве девушка устроила поножовщину в кафе 10:39
В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек 10:16
Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС 10:12
Где будем смотреть: Россия - США, полуфинал МЧМ по хоккею 09:51
СМИ: Россия и Южная Корея поборются за оружейный контракт в Индии 09:50
Видео: Хоккеист Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске 09:45
В Китае казнили серийного убийцу 09:12
В Хабаровском крае установят статую Николая Чудотворца 08:45
Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек 07:37
СМИ: США развернут на Окинаве реактивные системы залпового огня 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 11:23
Рубрика: В мире

Более 180 пассажиров южнокорейского лайнера пережили "минуты ужаса"

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Серьезно пришлось поволноваться пассажирам лайнера южнокорейской авиакомпании-лоукостера Jin Air, которые вынуждены были во время полета сидеть в кислородных масках. Это время находившиеся на борту люди описали как "минуты ужаса”, отметив, что успели мысленно приготовиться к самому худшему.

Фото: РИА Новости
30 лет назад впервые взлетел пассажирский Ту-204

Как сообщили местные СМИ, инцидент произошел 1 января с самолетом Boeing-737 компании Jin Air, который с 181 пассажиром на борту совершал полет по маршруту LJ 231 Инчхон (Сеул) - Саппоро (Япония).

Когда самолет уже приступил к снижению для начала посадки, сработал датчик, который показал резкое падение давления воздуха в салоне. Согласно предусмотренной инструкции, командир воздушного судна принудительно "выбросил" кислородные маски, которые находились над сидениями каждого из пассажиров, попросив всех надеть эти маски. При этом экипаж не смог объяснить причин возникновения экстренной ситуации, так как никто не мог понять, почему сработал датчик. В итоге перепуганные пассажиры надели маски и сидели так около десяти минут, после чего им разрешили снять их.

Через полчаса после этого лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения. Машина была немедленно отправлена на проверку. Есть подозрения, что имели место неполадки в работе датчика, который почему-то сработал как при разгерметизации.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 10,6 процента

Пассажиры же признают, что "пережили минуты ужаса" и мысленно "приготовились к самому худшему". Никто из пассажиров не пожаловался на недомогание, но, по словам сотрудников авиакомпании, пара людей выглядела не очень хорошо, хотя отказалась от медицинской помощи.
В Jin Air пообещали выявить причины инцидента и принять меры, чтобы аналогичная ситуация не повторилась.

Фото: Getty Images
Экипаж рейсовых самолетов будет иметь право надеть на дебоширов наручники

Стоит отметить, что многие тут же вспомнили инцидент, который произошел с другим лайнером Jin Air в 2016 году. Тогда в самолете, следовавшем по маршруту Сеул - Себу (Филиппины), оказалась не до конца закрытой дверь. Хотя датчик сработал, указывая на проблему, но пилоты посчитали, что прибор опять выдал ложное предупреждение, что бывало до этого неоднократно.

Самолет взлетел, но вынужден был вернуться в аэропорт, так как из салона с большим шумом стал выходить воздух. Многие из находившихся на борту 158 пассажиров пожаловались на головную боль и боль в ушах, что было обусловлено резким падением давления воздуха. Особенно досталось тем, кто сидел рядом с дверью. Министерство транспорта Кореи тогда оштрафовало авиакомпанию на 600 млн. вон (около 500 тысяч долларов).

В мире Восточная Азия Южная Корея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС
Посол США посетил задержанного в России американца
Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Умер Крис Кельми
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей