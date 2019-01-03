Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море

За первые два дня 2019 года береговая охрана Испании спасла 401 мигранта, пытавшегося пересечь Средиземное море. Об этом сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на данные службы безопасности и спасения на море.

Уточняется, что во вторник в Гибралтарском проливе и в море Альборан помощь была оказана 111 мигрантам. В среду удалось спасти еще 290 человек, пишет ТАСС.

Число мигрантов, прибывающих в ЕС, резко возросло в 2015 году из-за обострения конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Средиземное море является сегодня основным путем доставки мигрантов в Европу, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.