Брюссельский суд запретил Uber

В Брюсселе суд запретил использование сервиса Uber, тем самым удовлетворив требования местных таксопарков. Они обвинили компанию в нечестной конкуренции.

За каждую незаконную поездку водителей нелегальных такси обяжут оплачивать штраф в размере 10 тысяч евро, передает издание The Brussels Times. Оказывать услуги по перевозке пассажиров в бельгийской столице будет позволено исключительно машинам с лицензией и специальным сигналом на крыше.

Напомним, что в марте водители такси в знак протеста заблокировали некоторые трассы в Брюсселе и потребовали запретить Uber в городе.