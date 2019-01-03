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Рубрика: В мире

Брюссельский суд запретил Uber

Текст: Александр Ленин

В Брюсселе суд запретил использование сервиса Uber, тем самым удовлетворив требования местных таксопарков. Они обвинили компанию в нечестной конкуренции.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Суды смогут ликвидировать интернет-агрегаторы такси за частые аварии

За каждую незаконную поездку водителей нелегальных такси обяжут оплачивать штраф в размере 10 тысяч евро, передает издание The Brussels Times. Оказывать услуги по перевозке пассажиров в бельгийской столице будет позволено исключительно машинам с лицензией и специальным сигналом на крыше.

Напомним, что в марте водители такси в знак протеста заблокировали некоторые трассы в Брюсселе и потребовали запретить Uber в городе.

В мире Европа Бельгия
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