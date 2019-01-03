Новости

Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек 07:37
СМИ: США развернут на Окинаве реактивные системы залпового огня 07:18
В порту Калининградской области из-за шторма затонул траулер 06:25
СМИ: США оставят в Афганистане группы спецназа 05:55
В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников 05:32
Посол США посетил задержанного в России американца 05:24
На Камчатке произошло землетрясение 04:57
Тайваньский сухогруз затонул у берегов Китая 04:43
Венесуэла обвинила США во вмешательстве в ее дела 04:22
Более 400 мигрантов спасены в Средиземном море 03:40
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки 03:21
Новым пресс-секретарем Пентагона назначен Чарльз Саммерс 03:05
Трамп: Работа правительства может быть приостановлена на долгое время 02:40
Голландский астронавт случайно позвонил из космоса в службу спасения 01:55
Операторы каршерингов снизили цены на поездки из аэропортов 01:21
Дональд Трамп назвал неожиданную причину распада СССР 00:23
Николая Дроздова госпитализировали в Москве с травмами 02.01.2019
Эстония стала европейским рекордсменом по затратам на алкоголь 02.01.2019
Число жертв вируса Эбола в ДР Конго превысило 350 человек 02.01.2019
Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо и Латакия 02.01.2019
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды 02.01.2019
"Локомотив-Кубань" на старте Топ-16 Еврокубка проиграл АСВЕЛу 02.01.2019
ФСБ предложило оборудовать религиозные сооружения системой антитеррора 02.01.2019
Морозы до 20 градусов придут в Центральную Россию на Рождество 02.01.2019
СК Петербурга начал проверку после падения на прохожих рекламного щита 02.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
"РГ"-советы: Что читать в новогодние дни
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Что не пропустить по ТВ с 31 декабря по 6 января
Вступают в силу в январе 2019 года
Вступают в силу в январе 2019 года
03.01.2019 07:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено 43 человека. Из них 37 – погибших, в том числе шесть детей. Спасены шесть человек, из них двое – это дети.

Судьба еще четырех человек остается неизвестной. Таковы данные МЧС России по состоянию на утро четверга. По данным "Интерфакса", за ночь были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Пол 37-го погибшего пока не сообщается.

Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших

Спасатели продолжают разбирать завалы, работы идут четвертые сутки.

Напомним, обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома Магнитогорска произошло утром 31 декабря. По мнению специалистов, основной причиной ЧП является взрыв бытового газа.

Работают телефоны "горячей линии", в ГУ МЧС России по Челябинской области: 8-351-239-99-99, федеральный номер «горячей линии» МЧС России: 8-800-775-97-77.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ: Посол КНДР в Италии попросил убежища у местных властей
Посол США посетил задержанного в России американца
Путин и Макрон обсудили Сирию и внутриукраинский кризис
Умер Крис Кельми
Видео: В Петербурге рекламный щит упал на людей