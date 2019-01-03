Число погибших в Магнитогорске достигло 37 человек

Из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено 43 человека. Из них 37 – погибших, в том числе шесть детей. Спасены шесть человек, из них двое – это дети.

Судьба еще четырех человек остается неизвестной. Таковы данные МЧС России по состоянию на утро четверга. По данным "Интерфакса", за ночь были обнаружены тела двух женщин и мужчины. Пол 37-го погибшего пока не сообщается. Росавиация предложила бесплатно перевезти в Магнитогорск близких пострадавших Спасатели продолжают разбирать завалы, работы идут четвертые сутки. Напомним, обрушение перекрытий в подъезде 10-этажного дома Магнитогорска произошло утром 31 декабря. По мнению специалистов, основной причиной ЧП является взрыв бытового газа. Работают телефоны "горячей линии", в ГУ МЧС России по Челябинской области: 8-351-239-99-99, федеральный номер «горячей линии» МЧС России: 8-800-775-97-77.