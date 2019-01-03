Демократы готовят Трампу импичмент

Американские законодатели от Демократической партии в очередной раз заговорили об импичменте президенту США Дональду Трампу.

С соответствующей инициативой выступил конгрессмен от штата Калифорния Брэд Шерман, передает издание The Los Angeles Times.

Парламентарий высказал недовольство действиями Трампа, в частности, его увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

"Ежедневно Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома пойдет на пользу нашей стране", - подчеркнул Шерман.

Внесение резолюции, считает демократ, не должно встретить сопротивления со стороны его однопартийцев в конгрессе.