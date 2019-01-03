Дональд Трамп назвал неожиданную причину распада СССР

Распад Советского Союза связан с операцией войск СССР в Афганистане. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

"Раньше Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он [СССР] обанкротился из-за боевых действий в Афганистане", - приводит ТАСС заявление Трампа во время совещания в Белом доме.

Трамп отметил, что у СССР была веская причина отправить свои войска в Афганистан, поскольку "террористы намеревались отправиться в Россию". Однако борьба оказалась настолько напряженной, что Советский Союз ее не выдержал и "обанкротился".

Таким образом глава Белого дома попытался объяснить опасность высоких затрат США на присутствие своих войск в этой стране. По мнению Трампа, здесь должны воевать соседи Афганистана, среди которых он назвал и Россию.

США "ежемесячно тратят на Афганистан больше денег, чем потратило большинство стран, за исключением нескольких", подчеркнул президент.