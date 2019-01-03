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Рубрика: В мире

Эксперт: Россия вновь не дала взорваться "пороховой бочке" Европы

Текст: Александр Борисов
США, НАТО и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан, требуя от руководства этих стран сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем.

При этом следует помнить, что именно Балканы снискали себе славу "пороховой бочки" Европы, а нарастающие здесь многочисленные противоречия свидетельствуют о том, что нынешняя политическая конфигурация полуострова не является окончательной, и могут произойти новые конфликты, в том числе и военные.

Фото: Посольство РФ в Боснии и Герцеговине
Посол РФ: Втягивание Боснии в НАТО усиливает напряженность на Балканах

В этой связи корреспондент "Российской газеты" побеседовал с авторитетным боснийским экспертом в области безопасности Джевадом Галияшевичем, обсудив с ним перспективы развития ситуации в регионе, в том числе с учетом активно навязываемого Вашингтоном нового договора между Сербией и Косово, а также возможности укрепления взаимодействия на оси Москва-Белград-Баня-Лука.

"Тяжело сейчас представить, что бы могло означать и как бы выглядело какое-либо новое соглашение между Белградом и Приштиной, - считает аналитик. - "Брюссельский договор" заключался под патронатом Евросоюза. Его уважала и реализовывала исключительно Сербия, а сейчас это просто мертвое слово на бумаге. Боюсь, что Запад не стремится к договорам, а - к капитуляции Сербии, а Косово видится там, как составная часть "Великой Албании".

По мнению Джевада Галияшевича, косовские политики тесно связаны с криминалом, крайне радикальны и националистичны, что не позволяет рассчитывать на достижение каких-либо компромиссов и, соответственно, договоренностей.

"Для них Косово - это лишь первый шаг на пути к созданию "Великой Албании", за ним последуют другие: в Македонии и Черногории, - указывает он. - Запад боится сильной Сербии, не позволяя сербам то, что спокойно разрешает албанцам. Сейчас Запад насильно объединяет албанский этнический и политический фактор, а в то же время разбивает и фрагментирует сербское жизненное пространство".

Эксперт отмечает, что Россия - это единственный друг Сербии, который всю свою политическую мощь и влияние использует для помощи Белграду и сербскому народу, делая это без выставления условий и требований.

"В этом контексте особое значение приобретает Республика Сербская (входит в состав Боснии и Герцеговины - прим. "РГ"), которая является единственной опорой Сербии в целом регионе, - подчеркивает аналитик. - Другие же соседи Сербии колонизированы НАТО и недружественно ориентированы в отношении Белграда. С учетом этого, крайне важна поддержка России, а совместные шаги Сербии и Республики Сербской - это условие сохранения сербской государственности и сербского народа. Если бы не помощь со стороны России, то агрессивные акции западных стран были бы многочисленнее и агрессивнее".

Джевад Галияшивич считает, что Сербия сегодня - это государство мира, стабильности и развития, но для Запада это ничего не значит, там хотят ее видеть на коленях. "Поэтому на сербского президента Александра Вучича возложена тяжелая историческая миссия - разрешить неразрешимое: Сербия хочет мира и договор, а албанцы - чужие территории и мир их не интересует, - констатирует эксперт. - В сложившейся ситуации без России и ее поддержки Сербия оказалась бы совсем одна, Республика Сербская была бы ослаблена, а весь Балканский полуостров был бы брошен в огонь конфликта. Только вместе Белград и Баня-Лука при содействии Москвы смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад".

Между тем знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица в интервью корреспонденту "Российской газеты" рассказал о том, что, на его взгляд, является препятствием для расширения всестороннего сотрудничества между Москвой, Белградом и Баня-Лукой.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Мне кажется, Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то (Россия) теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом, - отметил он. - Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывший югославский лидер). В этом есть смысл.

Поскольку он, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Одной из причин этого стало то, что Тито состоял в лондонской масонской ложе "Конкордия". Если попытаться его немного реабилитировать, то мы увидим, что в 1948 году Запад был прогрессивнее Советского Союза.

В настоящее же время ситуация совсем другая: Россия имеет треть мировых запасов, развитую капиталистическую систему, придерживающуюся аналогичных западным правил. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Итак, Сербия должна понять, что если дойдет до мировой войны, то Евразия победит. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Можно попытаться воевать с Россией, а это значит - воевать с Евразией.

Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Сербия
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