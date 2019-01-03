Евро и доллар дешевеют в начале первых в новом году торгов

Рубль укрепил свои позиции в начале первых в этом году торгов на Московской бирже. Евро и доллар утром 3 января снизились к национальной валюте.

К 11.38 мск доллар составил 69,16 рубля, потеряв 0,652 рубля к показателям предыдущих торгов. Евро к тому же времени составил 78,67 рубля, что ниже показателей предыдущих значений на 1,32 рубля.

В ходе сегодняшних торгов евро снижался до 78,46 рубля и поднимался до 79,19 рубля. Доллар снижался до 68,98 рубля и поднимался до 71,45 рубля.

Укрепление рубля происходит на фоне роста стоимости нефти. Цена барреля идет вверх из-за сообщений о снижении поставок топлива из Саудовской Аравии. Баррель нефти марки Brent подорожал выше 55 долларов.