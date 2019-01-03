Футболист Модрич и горнолыжница Ледецка стали лучшими спортсменами Европы

Футболист из Хорватии Лука Модрич и чешская горнолыжница Эстер Ледецка названы лучшими спортсменами Европы. Таковы результаты традиционного опроса спортивных журналистов Старого континента, которые обнародовала сегодня Международная Ассоциация спортивной прессы - АИПС - Европа.

И Модрич, и Ледецка заняли первые места в опросе впервые. У мужчин вслед за Модричем идут два теннисиста - серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер. У женщин вторая тоже теннисистка - румынка Симона Халеп, третья футболистка из Норвегии Ада Хегерберг.

Среди россиян лучшим спортсменом Европы был признан еще в 1996 году пловец Александр Попов. А у женщин прыгунья с шестом Елена Исинбаева в 2013, приз которой был вручен в редакции "Российской газеты".