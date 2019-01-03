Голландский астронавт случайно позвонил из космоса в службу спасения

Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал о курьезном случае, который произошел с ним в космосе. Кейперс пытался связаться с Космическим центром в Хьюстоне. Однако в состоянии невесомости сделать это оказалось непросто, и вместо нужных цифр 9011 он набрал 911 - службу спасения США.

На следующий день астронавт получил электронное письмо из службы спасения, в котором его спрашивали, по какой причине Кейперс звонил в 911, пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Newsweek.

Оказалось, что после звонка команда спасателей приехала проверять комнату, где размещено оборудование для связи между Землей и станцией. Астронавт пошутил, что был слегка разочарован, что спасатели не поднялись к нему в космос.