Госдолг США при Трампе увеличился более чем на 2 трлн долларов

За время президентского срока Дональда Трампа государственный долг США увеличился на 2 триллиона долларов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на минфин.

Как стало известно, госдолг начал расти в результате налоговой реформы, которая была проведена в 2017 году, и сейчас достигает 20,455 триллиона долларов или 78% ВВП. Это самый высокий показатель с 1950 года.

Эксперты CNN утверждают, что если в настоящее время не предпринять никаких эффективных мер, то через десять лет госдолг может составить 96% ВВП.