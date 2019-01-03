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03.01.2019 08:00
Рубрика: В мире

Исчез сообщивший о нарушениях правительства Кореи госслужащий

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Скандал, разразившийся вокруг возможного вмешательства администрации президента Республики Корея в кадровые назначения и финансовую политику, получил новый поворот. Сегодня стало известно, что сообщивший о нарушениях бывший сотрудник министерства планирования и экономики РК Син Чжэ Мин исчез, оставив предсмертную записку. Полиция пытается выяснить его местонахождение.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Напомним, что Син Чжэ Мин, который в министерстве планирования и финансов Кореи работал с 2014 года до июля 2018 года, несколько дней назад спровоцировал скандал, выложив в Интернет 12-минутный ролик с разоблачениями. Он подробно рассказал о якобы имевших место вмешательствах администрации президента РК в деятельность компаний, финансовую политику и кадровые назначения в СМИ. В частности, он утверждал, что по заданию администрации президента министерство финансов через госбанк IBK пыталось помешать повторному назначению на должность главы крупной табачной компании KT&G, пыталось снять президента медиа-холдинга, куда входит и газета "Соуль Синмун", а также активно вмешивалось в процесс выпуска облигаций госзайма. В администрации президента и министерстве финансов категорически отвергли эти обвинения, заявив, что подадут в суд на Сина.

Фото: EPA
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Еще буквально на днях Син Чжэ Мин созвал пресс-конференцию, где уверенно отвечал на посыпавшиеся вопросы журналистов, публично подтвердив озвученные ранее обвинения. Но сегодня пришло ошеломляющее сообщение - высока вероятность, что Син решил покончить с собой. Как сообщили в полиции, сегодня в 8:20 утра к ним обратился друг Сина, который сказал о намерении Син Чжэ Мина покончить с собой. В семь часов утра от Сина друг получил смс-сообщение, в котором тот сообщает, что ему "в последнее время очень трудно" и желает счастья своему другу. Это звучало как итоговое прощание.

Полицейские, выехавшие в квартал Силлимдон Сеула по месту проживания Син Чжэ Мина, подтвердили опасения. Дома они его не застали, но на столе обнаружили его мобильный телефон и послание на трех страницах, содержание которого напоминает предсмертную записку. Затем в 11 часов 19 минут утра на форуме университета Коре, который закончил Син, появилось сообщение от него под заголовком "Последнее письмо". В нем он попросил прощения у отца и матери, сказал, что любит их. По поводу своих действий отметил, что по-прежнему считает, что правильно поступил, сообщив о нарушениях. А сам же намерен пойти на "крайний выбор", намекая на самоубийство.

Фото: KARI / AFP
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Полиция отследила, что сообщение было написано из одного из мотелей Сеула. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить местонахождение Сина и в случае необходимости спасти его жизнь.

Это сообщение еще больше взбудоражило политические круги, заставив постоянно обсуждать всю ситуацию, включая обвинения в отношении администрации президента. Оппозиция требует специального парламентского расследования с  привлечением механизма независимого прокурора.

Между тем
В полиции Сеула заявили, что в итоге они смогли обнаружить Син Чжэ Мина в одном из мотелей недалеко от его места проживания. Что именно произошло, власти не сообщают, но заявлено, что жизнь Син Чжэ Мина находится вне опасности, он доставлен в ближайшую больницу.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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