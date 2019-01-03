Итоги 2018 года от "Кинократии": лучшие новые британские сериалы

Истекший год утвердил тенденцию, наметившуюся несколько лет назад: наряду с немногими долгоиграющими проектами британский телерадиогигант BBC решил перейти к формату мини-сериалов как к наиболее удобной форме развития повествования, при этом никак не связывая себя обязательствами по их продолжению.

Результат неплохой затеи оказался в некоторых случаях печальным - иные талантливые шоу ("Шарлатаны" / Quacks) было внезапно решено закрыть, феноменальные "Сломленные" (Broken) с Шоном Бином в главной роли находятся в подвешенном состоянии, зато другие, вполне бездарные камерные проекты получают путевку в будущее. "Кинократия" попыталась подвести итоги того, что было показано в 2018-м, с упованием на появление в обозримом будущем продолжения первых трех позиций рейтинга.

"Опять она" / There She Goes

Сценарист Шон Пай и режиссер Саймон Хинд создали уникальный сериал, посвященный не очень часто обсуждаемой - прежде всего в силу ее сложности - теме. В центре истории, рассказываемой талантливейшими актерами (как хорошо известными, так и совсем начинающими) - обыкновенная семья с необычным ребенком, чье появление на свет переворачивает быт и динамику семейной пары с ног на голову, хотя, по сути, в повседневной жизни, меняется не так многое.

Эмили (Джессика Хайнс) и Саймон (Дэвид Теннант) являются родителями не по годам взрослого Бена и 9-летней Рози, с тяжелой задержкой развития. Особенности девочки не привлекают внимание с первого взгляда, стороннему наблюдателю она может показаться всего лишь неразговорчивой и, быть может, чересчур активной. И именно это зачастую порождает множество неловких ситуаций, вызывающих стресс у ребенка, жгучий стыд у родителей и мучительную дилемму у случайных встречных - стоит ли вмешиваться и звать полицию, или же налицо каждодневный конфуз?

Герои сериала умудряются вести более-менее сбалансированное существование и даже находить в происходящем смешные стороны, да так, что зритель начинает им сочувствовать и переживать, а не возмущаться их толстокожестью. Несмотря на, казалось бы, легкий тон повествования, сериал исподволь раскрывает многослойность ситуации: водораздел проходит не столько между Рози и остальным миром, сколько между родителями, а вот им никак не удается склеить совместную жизнь воедино.

"Возвращайся домой" / Come home

Еще один проект, остро нуждающийся в продолжении, но при этом самодостаточный и сам по себе, рассказывает о несколько иных сложностях современной семейной жизни, помещая героев в суровые своей немногословностью реалии северной Англии (как это недавно сногсшибательно сделала творческая команда "Сломленных"). Режиссер Андреа Харкин и сценарист Дэниэл Блоклхерст за три часа экранного времени разворачивают драму, корни которой - длиной в несколько жизней, продолжительностью в суммарное количество лет всех членов не большой, но и не маленькой по современным меркам семьи.

Грег (Кристофер Экклстон) и Мэри (Паула Малкольмсон) прожили вместе почти два десятка лет, за это время они свили семейное гнездо, вырастили двух старших детей и проживают своеобразное возвращение своей молодости, глядя на взросление самой младшей, очаровательной тихой Молли, которая скоро пойдет в школу. В один прекрасный день семейная идиллия, давшая трещину некоторое время назад, становится зияющей дырой, и Мэри понимает, что больше не может так жить. Она, а не Грег, уходит из семьи, со всеми вытекающими. Но им обоим придется совместными усилиями решать, как жить дальше.

"Девчонки из Дерри" / Derry Girls

Замечательный сценарист Лиза МакГи ("Быть человеком", "Ирландцы в Лондоне", "Индийское лето") объединила свои усилия с вдумчивым режиссером Майклом Ленноксом ("Молодой Морс", "Туманные отношения") и создала живую, искрящуюся юмором историю о совсем не веселых годах в истории острова Ирландия.

На дворе 1994 год, излет Смуты, который закончится только через два года подписанием Белфастских соглашений - и то, даже тогда поначалу никто не поверит, что конфликт длиною в сорок лет (и несколько веков, предшествующих тому) закончился. Девочка-подросток с говорящим именем Эрин (Ирландия) живет в городе с двумя названиями: для нее он Дерри, а среди тех, чьи симпатии и религиозная принадлежность связаны со столицей Соединенного Королевства, малая родина красноречиво именуется Лондондерри.

Естественно, происходящее в родном крае воспринимается девушкой через призму рассказов и воззрений родителей, но для нее военная обстановка на улице - не форс-мажор, а привычная повседневность, взгляды старших - далеко не единственная данность. На душе - весна, на уме - радости и горести подросткового периода, пестрые фильмы и искренние песни начала девяностых, а впереди - вся жизнь.

"Телохранитель" / Bodyguard

Несмотря на затасканное название, за ним скрывается интереснейший сериал из шести эпизодов от режиссеров Джона Стриклэнда и Томаса Винсента и сценариста Джеда Миркурио. В центре повествования - ветеран военной операции (войной это язык не поворачивается назвать) в Афганистане Дэвид Бадд (Ричард Мэдден) и министр внутренних дел Соединенного Королевства Джулия Монтегю (Кили Хоус).

За проявленные решимость и героизм на ниве борьбы с террористической угрозой уже на лондонской земле сержант полиции Бадд, несмотря на посстравматический стресс, получает головокружительное повышение. Отныне в его полномочия входит охрана и обеспечение безопасности первого лица в его ведомстве, чьи взгляды он, мягко говоря, не разделяет, так как люди, подобные госпоже Монтегю, принимали решение об участии британского контингента в боевых действиях за пределами королевства. Достаточно быстро обоим - а также многим другим заинтересованным лицам - становится известно о двойственности создавшегося положения - и в этот момент в игру вступают новые силы - скрытые и явные.

"Чрезвычайно английский скандал" / A Very English Scandal

Крайне малоприятные события этого мини-сериала основаны на реальной истории, похоронившей политическую карьеру лидера Либеральной партии Великобритании Джереми Торпа, ставшего жертвой шантажа со стороны конюха, с которым его в свое время связывали отношения, весьма далекие от реалий трудового права.

Режиссер Стивен Фрирз, сумевший передать глубокий психологизм весьма разных типов отношений в своих предыдущих работах ("Филомена", "Виктория и Абдул"), соединил свои усилия с многолетним разработчиком "Доктора Кто" Расселом Т Девисом, превратившим добросовестное журналистское расследование Джона Престона в многослойный сюжет, в результате чего появилось интересное повествование, украшенное не в последнюю очередь игрой актеров, исполняющих главные роли. А именно Бена Уишоу и Хью Гранта, наконец-то расставшегося с амплуа сердцееда из британских ромкомов.

"Миссис Уилсон" / Mrs. Wilson

Вряд ли в настоящее время можно найти и развить какую-либо сюжетную линию, которая действительно удивила бы зрителей и кинокритиков. То же самое можно сказать и об актерах - к их странным выходкам общественность за прошедший век успела привыкнуть до такой степени, что вряд ли какое-либо сумасбродство сможет задержать на себе внимание, превышающее стандартное время круговорота новости в крупных СМИ. И все же некоторые хитросплетения вымысла и реальности все еще способны вызвать удивление.

Так, актриса Рут Уилсон сыграла в трехсерийной эпопее, основанной на событиях, произошедших с ее бабушкой Элисон, той самой миссис Уилсон из названия, некогда бывшей замужем за человеком под именем Алек, о чьей профессии не было принято расспрашивать. И даже несмотря на то, что сама Рут в некотором роде стала результатом отношений между этими двумя лицами, именно ей досталась сомнительная честь рассказать о судьбе своей родственницы, узнавшей о том, что ее муж, вопреки своим весьма твердым религиозным взглядам, был многоженцем, а семей, которые могут пострадать от откровений одной из женщин, хранящих молчание, больше, чем одна.