Юсуп Разыков закончил фильм об Араме Хачатуряне

После успеха кинодрамы "Турецкое седло" режиссер Юсуп Разыков снял по своему сценарию новый фильм "Танец с саблями" - первое обращение игрового кино к одной из ключевых личностей нашей музыкальной жизни ХХ века, композитору и дирижеру Араму Хачатуряну. Создателю таких выдающихся балетных партитур, как "Спартак" и "Гаяне". Учителю таких выдающихся музыкантов, как Алексей Рыбников и Александр Журбин, Андрей Эшпай и Микаэл Таривердиев… Автору бесчисленных саундтреков для кино.

Разумеется, это не байопик, претендующий отразить всю огромную жизнь музыканта. Фильм сосредоточен на периоде 1942 года, когда эвакуированный в Пермь (тогда областной центр

Молотов) Ленинградский театр имени Кирова (нынешняя Мариинка) готовил к постановке второй сочиненный Хачатуряном балет - "Гаяне".

Это было драматичное для героя время не только потому, что в стране разворачивалась великая народная драма войны с фашизмом, и люди искусства испытывали те же тяготы и лишения, что весь советский тыл. Но и из-за вечной подозрительности партийных надзирателей, столкновения полетных творческих замыслов с суровой реальностью театрального производства, с коллективным характером творческого процесса, отчего то и дело возникали непримиримые конфликты автора музыки с автором хореографического замысла - шли свои бои и в театральном закулисье.

Кульминацией сюжета стала история срочного, по экстренному заказу дирекции театра, написания знаменитого "Танца с саблями", в те годы воплотившего всю энергию сопротивления народа трагическим обстоятельствам Великой Отечественной войны, тайну его мужества и непобедимости. Этот огненный музыкальный вихрь, сотворенный на едином дыхании за считанные часы, в дальнейшем прежде всего ассоциировался с именем Арама Хачатуряна. Он первым приходит на память при любом упоминании об авторе трех симфоний, шести инструментальных концертов для фортепиано, скрипки и виолончели, хоровых камерных и сольных сочинений, музыки к таким фильмам, как "Отелло", "Сталинградская битва", "Адмирал Ушаков", "Люди и звери"… Мудрено ли, что сам композитор относился к "Танцу с саблями" весьма сложно.

Юсуп Разыков признается, что с детства любил творения Хачатуряна и много лет мечтал снять картину о нем. Она стала реальностью благодаря усилиям кинематографистов двух стран - России

и Армении. Съемки шли в заснеженном Ярославле и в стенах Ереванского театра оперы и балета имени Спендиарова. В главной роли - актер московского театра "Мастерская Петра Фоменко" Амбарцум Кабанян ("Метаморфозис"). Фильмом уже заинтересовались за рубежом, где творчество Хачатуряна едва ли не более популярно, чем в сегодняшней России. В частности, выпускающая картину кинокомпания "Марс медиа" уже подписала контракт на ее прокат в Японии. Сроки выхода фильма на российские экраны будут определены после решения его фестивальной судьбы.