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Рубрика: Экономика

Как не переплатить за услуги ЖКХ в 2019 году

Текст: Ирина Жандарова

С первого января в России повысились тарифы на коммунальные услуги. Повышение платежей пройдет в два этапа. Первый - в январе на 1,7 процента. И второй раз в июле - на 2,4 процента, напомнила в интервью "Российской газете" исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ ("ЖКХ Контроль") Светлана Разворотнева. И дала советы, как не переплатить за коммунальное услуги (подробнее - см. видео).

"Возможно, январское повышение окажется для многих достаточно чувствительным, потому что именно в это время мы много платим за отопление, - отметила она. - И, конечно, это хороший повод задуматься о том, почему мы так много платим, в том числе за тепло".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Первые платежки с новыми суммами кому-то придут в конце января, кому-то в начале февраля. "Тогда можно будет оценить, насколько у нас вырос платеж, появилась ли плата за мусор. И вот как раз в тот момент, когда надо начать разбираться все-таки за что вы платите", - говорит Разворотнева.

Она напомнила, что сейчас есть возможность провести энергоэффективные мероприятия и установить приборы, которые будут регулировать поступление тепла в дом. Есть и другие мероприятия, которые позволят сэкономить. "Это лампочки с датчиками движения, энергоэффективные лампы, приборы бытовые класса А", - перечислила она.

Также Разворотнева посоветовала еще раз внимательно изучить платежку, все ли в ней действительно вам необходимо. "Первый пункт - плата за общедомовое имущество и отдельно плата за домофон. Надо посмотреть на ваш договор управления, сходить в управляющую компанию, и добиться, чтобы домофон включили в общедомовое имущество, чтобы вы за него не платили отдельно. У многих из нас стоит радиоточка и оповещение, но ею зачастую не пользуются. Надо написать заявление и попросить ее отключить", - советует эксперт.

Экономика ЖКХ РГ-Видео
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