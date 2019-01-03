Какие товары промаркируют в 2019 году

Правительство получило полномочия по утверждению перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. С 1 января 2019 года правительство может устанавливать список групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих маркировку по видам деятельности. Хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанность по осуществлению маркировки отдельных товаров средствами идентификации, несут ответственность в соответствии с законодательством.

В апреле 2018 года распоряжением Правительства Российской Федерации был утвержден cписок товаров, подлежащих обязательной маркировке. Для различных категорий товаров установлены разные сроки начала исполнения предписания. Раньше всего обязательная маркировка будет введена для табачных изделий - 1 марта 2019 года. Уже 15 января 2018 года в отношении папирос и сигарет начнет действовать экспериментальный проект, который продлится до конца 2018 года.

"Минпромторг на совещании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции предложил продлить срок действия эксперимента в отношении сигарет до февраля 2019 года. В период действия пилотного проекта подключиться к проекту можно в добровольном порядке, штрафы за нарушения не действуют, а цифровые коды генерируются бесплатно, что дает бизнесу возможность без риска приспособиться к новым условиям", - рассказал "Российской газете" Мурад Ахмедов, юрист международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры".

С 1 июля 2019 года обязательной маркировке подлежит обувь. Эксперимент в отношении обувной продукции проводится с 1 июня 2018 года. С 1 декабря 2019 года обязательной маркировке подлежит большая группа товаров: духи и туалетная вода, шины и пневматические резиновые покрышки, одежда из натуральной или композиционной кожи, женские и детские трикотажные блузки, блузы и блузоны, мужская и женская верхняя одежда, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. С 2020 года обязательной маркировке будут подлежать также лекарственные средства, в связи с чем до конца 2019 года будет проводиться пилотный эксперимент.

"В июле 2018 года рассматривался проект постановления правительства о начале эксперимента по маркировке молочной продукции, однако до сих пор постановление принято не было. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 12 декабря сообщил, что эксперимент в отношении молочной продукции будет запущен в конце 2018 года - начале 2019 года", - добавил Мурад Ахмедов.