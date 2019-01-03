Каких мигрантов в России станет меньше

В России станет меньше трудовых мигрантов. С Нового года правительство снизило квоту на приглашение "визовых" мигрантов, а также доли иностранных работников в ряде секторов экономики. С 1 января вступают в силу два постановления правительства на этот счет.

Так, с этого года впервые будет ограничена доля мигрантов в строительстве: на каждом предприятии этой отрасли их должно быть не больше 80 процентов от общей численности работников. До этого момента ограничений для найма гастарбайтеров в этой сфере не было совсем. Правда, в 2019 году есть три региона, для которых сделаны исключения - для строительных компаний Москвы, Амурской области и Хабаровского края. Там хоть сто процентов работников в строительстве могут быть иностранцами.

Планомерно снижается допустимая доля мигрантов на автотранспортных предприятиях. С 2017 по 2019 годы эта доля уменьшена с 30 до 26 процентов.

Для всех остальных сфер экономики сохранены прошлогодние доли: иностранцам, как и прежде, нельзя будет в России торговать лекарствами, работать на нестационарных торговых объектах, на рынках, а также в розничной торговле вне магазинов, палаток и рынков. Доля иностранных работников в специализированных магазинах, торгующих алкоголем и табачными изделиями так и останется на уровне 5 процентов. В сфере спорта мигрантов может быть не более 25 процентов, на предприятиях по выращиванию овощей - не более половины сотрудников. Тут тоже есть исключения - Приморский край и Астраханская область, где таких ограничений в 2019 году не будет.

Что касается квот, то в новом году в Россию смогут приехать трудиться 144 583 мигранта из "визовых" стран. Фактическая потребность в мигрантах определена на уровне 111 тысяч человек плюс еще 33 тысячи - 30-процентный резерв на случай непредвиденного изменения ситуации. Из этих двух цифр и складывается годовая квота. В 2018 году квота была установлена на уровне 178 тысяч человек. Таким образом, ее снижение составило почти 20 процентов.

Напомним, мигранты из "безвизовых" стран не квотируются в России.