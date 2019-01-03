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Рубрика: В мире

Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны

Текст: Наталия Ячменникова
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно прилунился на обратной стороне Луны, - сообщают информационные агентства с ссылкой на СМИ Китая. "Третьего января в 10:26 по китайскому времени (5.26 мск) аппарат "Чанъэ-4" осуществил успешную посадку на обратной стороне Луны", - цитируется, в частности, сообщение Центрального телевидения Поднебесной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на невидимую сторону Селены. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией "Луна-3" седьмого октября 1959 года. В 1968 году американские астронавты пролетали над обратной стороной Луны на борту космического корабля "Аполлон-8". Однако за всю историю лунной эпопеи еще никто не сажал аппараты на обратной стороне спутника Земли. То есть китайцы сумели забраться туда, где еще ни разу не была ни нога человека, ни опора космического аппарата.

Дорогу до Луны "Чанъэ-4" преодолел за неполный месяц: аппарат был запущен с космодрома Сичан восьмого декабря. Прилунился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе.

Фото: Александр Моклецов / РИА Новости
60 лет назад была запущена первая в мире космическая станция "Луна-1"

Сама космическая станция включает в себя перелетный модуль (весит 425 кг), посадочную платформу (1,2 тонны) и луноход (140 кг). Но самое интересное, конечно, ровер. Он прямоугольной формы, имеет две складные солнечные панели и шесть колес. Длина - 1,5 метра, ширина - один метр, высота - 1,1 метра.

 

На луноходе установлены камеры - посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. Кроме того, в состав научной аппаратуры "Чанъэ-4" входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование.

Важной задачей в рамках миссии, по плану китайских ученых, станут биологические эксперименты: в герметичном контейнере на темную сторону Луны отправились семена картофеля, резуховидки Таля (растения семейства капустных) и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения - преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза.

Так как сигналы от аппарата с обратной стороны Луны напрямую на Землю попасть не могут, еще в мае Китай запустил специальный спутник-ретранслятор "Цюэцяо". Ретранслятор "висит" на гало-орбите возле точки гравитационного равновесия Земли и Луны L2 (одна из точек Лагранжа), расположенной в 65 тысячах километрах от Луны. И сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли, по словам специалистов, он может очень долго.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" разделена на три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). А к 2036 году Китай собирается отправить на Луну своих тайкунавтов.

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос
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