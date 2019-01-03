Корабли "Союз" совершат рекордно длительные полеты к МКС

Российские пилотируемые космические корабли "Союз" совершат рекордные полеты на Международную космическую станцию.

В 2019 году состоятся семимесячные полеты в космос. Так, на 1 марта запланирован запуск "Союза МС-12", который должен вернуться с орбиты 3 октября. Таким образом, полет продлится 216 суток, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. А 6 июля будет запущен "Союз МС-13", приземлится он, как предполагается, 6 февраля 2020 года. То есть пробудет в космосе 215 суток.

Самый длительный до сих пор полет корабля "Союз" был совершен на МКС в 2006-2007 годах. Тогда "Союз ТМА-9" стартовал 18 сентября 2006 года: на борту находились россиянин Михаил Тюрин, американец Майкл Лопес-Алегриа и первая женщина-космический турист, американка иранского происхождения Ануше Ансари.

Ануше вернулась на Землю через несколько дней, 29 сентября, с экипажем другого корабля - "Союз ТМА-8". А Михаил Тюрин и Майкл Лопес-Алегриа остались в основном составе 14-й долговременной экспедиции МКС.

"Союз ТМА-9" находился в космосе 215 суток, из них 213 суток - в состыкованном состоянии с МКС. Так что Майкл Лопес-Алегрия и Михаил Тюрин провели в невесомости также 215 суток. Кстати, на то время это стало рекордом для американских астронавтов. 21 апреля 2007 года корабль "Союз ТМА-9" совершил посадку в заданном районе в 133 км северо-восточнее города Джезказган.

В настоящее время корабли "Союз" летают примерно по 200 суток.