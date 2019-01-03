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03.01.2019 12:50
Рубрика: В мире

Корейцы потребовали конфисковать собственность японской компании

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В Корее в суд поступил запрос арестовать имущество работающей в стране японской компании Nippon Steel, чтобы заставить ее выплатить компенсацию за принудительные работы. Все это может обернуться новым крупным японо-южнокорейским конфликтом, так как ранее правительство Японии пригрозило начать в ответ арестовывать имущество корейских фирм, если суд удовлетворит запрос.

Как и предсказывали многие эксперты, решение Верховного суда Республики Корея обязать японскую компанию Nippon Steel выплатить по 100 миллионов вон (около 89 тысяч долларов) компенсации четырем корейцам, которые в годы Второй мировой войны были принудительно мобилизованы для работы в компанию, обернулось новым конфликтом.

Фото: depositphotos.com
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Сначала адвокаты и сами бывшие рабочие пытались встретиться в Японии с руководством Nippon Steel и урегулировать вопрос, но менеджеры компании отказали во встрече. Правительство же Японии тоже выразило "крайнее разочарование" в связи с решением Верховного суда Кореи, заявив, что оно не является справедливым и никто ничего платить не будет.

Тогда корейцы стали искать правды у себя в стране. Как сообщило издание "Чосон Ильбо", адвокаты бывших рабочих отследили все имущество, которое имеет Nippon Steel в Южной Корее, и обратились в суд с требованием арестовать его, чтобы заставить выплатить положенную компенсацию.

Среди имущества Nippon Steel - доля в совместном с южнокорейским сталелитейным гигантом POSCO предприятии POSCO-Nippon Steel RHF. Японской компании там принадлежит 2 миллиона 340 тысяч акций на общую сумму 11 млрд вон (около 9 млн долларов). Кроме того, Nippon Steel владеет и 3,32 процента пакета акций самого POSCO (2 миллиона 890 тысяч акций), но они размещены через американский банк, а потому их арест потребует согласия суда США. Впрочем, и доли в СП вполне хватит, чтобы выплатить компенсацию.

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Но проблема в том, что всё это неизбежно спровоцирует ещё более крупный конфликт, вплоть до "бизнес-войны" между двумя странами.

Политологи же признают, что это неизбежно станет ещё одной проблемой, которых в двусторонних отношениях между Сеулом и Токио и так хватает. Напомним, что в настоящий момент военные ведомства двух стран обвиняют друг друга в опасном поведении на море и требуют друг от друга извинений.

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