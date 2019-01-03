Кто и на каких условиях может отдохнуть за счет начальника

В России вступил в силу закон, по которому работники могут поехать в отпуск за счет организации. "Российская газета" расспросила о деталях закона вице-президента Центрального совета по туризму и отдыху Николая Пальцева.

Николай Иванович, поясните, пожалуйста, еще раз, что такое отдых за счет работодателя?

Николай Пальцев: Федеральный закон № 113, вступивший в силу с первого января 2019 года, дает право работодателям, которые оплачивают отпуск своих сотрудников и членов их семей, на эти расходы уменьшить налогооблагаемую базу. Для этого были внесены изменения в статьи 255 и 270 части второй Налогового кодекса. Обращаю внимание, оплата отпуска сотрудников не обязанность, а именно право, добрая воля работодателя.

Давайте посмотрим на это с точки зрения движения средств на предприятии. Работодатель, получив прибыль от результатов своей деятельности, должен заплатить за это налог в размере 20 процентов. Сейчас есть возможность снизить свою прибыль, отнеся расходы на приобретение организацией санаторно-курортных путевок и оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно непосредственно для работника и членов его семьи на увеличение себестоимости. Любой бухгалтер знает, что для крупных организаций фонд оплаты труда - это приличные суммы и отнесение части расходов на статьи себестоимости позволяет существенно снизить налоговые выплаты.

А почему предприятию должно быть выгодно вообще оплачивать отпуск работникам, ведь это все равно расходы?

Николай Пальцев: Потому что есть практика социальной ответственности. Если на предприятии реализуются социальные программы и руководство заинтересовано в том, чтобы работники были здоровы и ценили свою работу хотя бы потому, что их начальство думает не только об ударном труде, но и о реабилитации, то программы, связанные с организацией оздоровления и отдыха, вполне логичны.

Многие работодатели предоставляют сотрудникам путевки в виде части социального пакета. И с этого года таким работодателям станет намного выгоднее приобретать путевки для сотрудников и их семей. Воспользоваться новым правом могут все предприятия, которые выплачивают заработную плату и имеют прибыль.

Как работнику узнать, есть ли у него возможность отдохнуть за счет работодателя?

Николай Пальцев: Для этого необходимо обратиться к своему работодателю. Также крупные и социально-ориентированные организации могут прописать такую возможность в коллективном договоре, заключаемом с сотрудниками при устройстве на работу.

Подавать заявления на приобретение путевки за счет организации уже можно.

По экспертным оценкам, отпуском за счет работодателя в 2019 году могут воспользоваться около 200 тысяч россиян.

На какие суммы при оплате отпуска работодателем может рассчитывать сотрудник?

Николай Пальцев: Речь идет о сумме до 50 тысяч рублей, потраченных на отдых в России. Как я уже говорил выше, работодатель может оплатить путевку не только своему работнику, но и членам его семьи - супруге или супругу, а также детям до 18 лет или детям до 24 лет, обучающихся в учебных заведениях по очной форме.

На мой взгляд, сумма в 50 тысяч рублей на человека - немалая. А, например, на семью из четырех человек может получиться 200 тысяч рублей. Это очень хорошо. Правда, есть особенность. Она связана с тем, что сумма, которую перечисляет работодатель за услуги по организации туризма, санаторно-курортного лечения и отдыха в России, оказанные по договору о реализации турпродукта, заключенному работодателем с туроператором (турагентом) в пользу работника и членов его семьи, является доходом в натуральной форме. А, значит, это облагается налогом на доходы физических лиц в размере 13 процентов. Но это терпимо, с учетом того, что для многих впервые появляется возможность отдохнуть за счет предприятия.

Работодатель при этом должен соблюдать установленное ограничение на размер затрат, включаемых в состав расходов на оплату труда на турпутевки вместе с затратами на добровольное личное страхование и медицинское обслуживание работников. В совокупности эти расходы не должны превышать шесть процентов от суммы расходов на оплату труда.

Уверен, закон повысит процент социально-ответственных работодателей в нашей стране.

Сумма в 50 тысяч рублей вам не кажется небольшой? И где могут отдохнуть россияне за счет работодателя?

Николай Пальцев: Эксперты подсчитывали, что средняя стоимость организованного тура по России на одного человека составляет 40 тысяч рублей. На 50 тысяч можно также отдохнуть и поправить здоровье в санатории, легко уложиться в эту сумму в низкий сезон, когда многие российские здравницы дают хорошие скидки. При этом у человека будет возможность питаться как минимум три раза в день, получать лечебные процедуры, дышать свежим морским или горным воздухом. По-моему, это прекрасно.

В целом закон гласит, что работник предприятия может получить путевку на отдых, санаторное лечение или на экскурсию в любую точку нашей страны. А уж, какой именно продукт создадут туроператоры и предложат своим клиентам - всецело зависит от спроса.

Но не стоит забывать, что речь может идти и об относительно недорогих турах выходного дня, которые может себе позволить даже небольшая по размеру прибыли и фонду оплаты труда организация.

Какие документы должен оформить работник, чтобы получить компенсацию за отпуск?

Николай Пальцев: Фактически, от сотрудника не требуется никаких документов. Ну, разве что те, которые стандартно необходимы для бронирования тура - паспорт для взрослого и свидетельство о рождении для ребенка младше 14 лет. А если работник едет вместе со своей семьей, то необходимо будет предоставить работодателю доказательства родства, например свидетельство о браке и запись в свидетельстве о рождении ребенка.

В каждой организации могут быть свои правила и нюансы, связанные с внутренним учетом, по бронированию тура или же на выдачу путевки сотруднику.

Сейчас мы ждем некие общие методические рекомендации от финансовых ведомств, чтобы снять ряд технических вопросов.

Есть ограничения по категориям работников, которые имеют право на компенсацию отдыха?

Николай Пальцев: Работодатель имеет право наградить путевкой любого сотрудника организации. По этому поводу в законе нет никаких ограничений.

В целом хотел бы отметить, что закон становится, по сути, надежным инструментом государственной поддержки развития социального туризма в стране. Он дает дополнительные возможности реализовать работающим гражданам свое право на отдых. Такой закон ждали давно, поэтому его принятие вызвало одобрение широкой общественности, живой интерес к практике его применения со стороны руководителей предприятий и организаций.

Закон важен и с точки зрения загрузки наших здравниц в низкий сезон. У них появятся дополнительные средства на обновление материально-технической базы, в санатории поедет больше людей, будут в целом развиваться наши курорты.

Визитная карточка

Николай Иванович Пальцев, вице-президент холдинга АО "Центральный совет по туризму и отдыху" (ЦСТЭ). В прошлом занимал должности мэра города Ставрополя, первого заместителя губернатора Ставропольского края, курировал в администрации региона социальный блок. Отмечен множеством наград за развитие оздоровительного туризма в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Николай Пальцев вместе с председателем Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерием Рязанским, президентом "Центрального совета по туризму и отдыху" Виктором Пугиевым и ректором Российской академии международного туризма (РМАТ) Евгением Трофимовым активно продвигает идеи социального туризма и возможности для этого после вступившего в силу закона.

3 января 2019 года Николаю Ивановичу исполняется 70 лет.

Редакция "Российской газеты" присоединяется к поздравлениям и желает Николаю Ивановичу кавказского долголетия и творческих успехов!