Кучеров будет единственным россиянином на Матче звезд НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила составы команд, которые примут участие в Матче всех звезд. Среди всех игроков оказался лишь один россиянин - нападающий "Тампы" Никита Кучеров.

По итогам декабря Кучеров был признан лучшим игроком месяца в лиге - его участие в Матче звезд едва ли могло стать для кого-то неожиданностью. Однако в гала-событии должен был выступить еще один российский хоккеист - лидер "Вашингтона" Александр Овечкин. Более того, в голосовании болельщиков он был выбран капитаном команды Столичного дивизиона.

Он, однако, отказался, аргументируя это тем, что хочет отдохнуть. Клуб его поддержал, с пониманием к позиции Александра отнеслись и многие другие хоккеисты. Вместе с тем, ряд экспертов отмечает, что таким образом Овечкин мог выразить отношение к руководству НХЛ, которое прошлой зимой оставило множество хоккеистов заокеанской лиги без Олимпийских игр, запретив игрокам выезжать в расположение своих сборных.

Согласно регламенту, за отказ от участия в Матче звезд игрок получает дисквалификацию на один матч регулярного чемпионата, но это едва ли станет для Овечкина проблемой. Более того, одной из американских телепередач был запущен опрос в Twitter в связи с заявлением Александра, и значительное большинство болельщиков, принявших в нем участие, заявили, что они против автоматической дисквалификации российского хоккеиста.

Вот как в целом выглядят составы на Матч всех звезд-2019. Он пройдет 26 января в Сан-Хосе.

Атлантический дивизион

Вратари: Джимми Ховард ("Детройт Ред Уингз"), Кэри Прайс ("Монреаль Канадиенс");

Защитники: Тома Шабо ("Оттава Сенаторз"), Кит Яндл ("Флорида Пантерз");

Нападающие: Никита Кучеров, Стивен Стэмкос (оба - "Тампа-Бэй Лайтнинг"), Джек Айкел ("Баффало Сэйбрз"), Остон Мэттьюс, Джон Таварес (оба - "Торонто Мэйпл Лифс"), Давид Пастрняк ("Бостон Брюинз");



Столичный дивизион

Вратари: Брэйден Холтби ("Вашингтон Кэпиталз"), Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс");

Защитники: Джон Карлсон ("Вашингтон"), Сет Джонс ("Коламбус Блю Джекетс");

Нападающие: Себастьян Ахо ("Каролина Харрикейнз"), Кэм Аткинсон ("Коламбус"), Мэтью Барзал ("Нью-Йорк Айлендерс"), Сидни Кросби ("Питтсбург Пингвинз"), Клод Жиру ("Филадельфия Флайерз"), Тэйлор Холл ("Нью-Джерси Девилз");



Центральный дивизион

Вратари: Деван Дубник ("Миннесота Уайлд"), Пекка Ринне ("Нэшвилл Предаторз");

Защитники: Миро Хейсканен ("Даллас Старз"), Роман Йози ("Нэшвилл");

Нападающие: Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхокс"), Марк Шайфли, Блейк уиллер (оба - "Виннипег Джетс"), Натан Маккиннон, Микко Рантанен (оба - "Колорадо Эвеланш"), Райан О’Райлли ("Сент-Луис Блюз")."), Пекка Ринне ("Нэшвилл");



Тихоокеанский дивизион

Вратари: Марк-Андре Флери ("Вегас Голден Найтс"), Джон Гибсон ("Анахайм Дакс");

Защитники: Эрик Карлссон, Брент Бернс (оба - "Сан-Хосе Шаркс"), Дрю Даути ("Лос-Анджелес Кингз");

Нападающие: Клейтон Келлер ("Аризона Койотс"), Джонни Годро ("Калгари Флеймз"), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз"), Джо Павелски ("Сан-Хосе"), Элиас Петерссон ("Ванкувер Кэнакс").

